В первом тайме полуфинала Кубка Англии между «Челси» и «Манчестер Сити» полузащитник манкунианцев Фернандиньо нарушил правила на футболисте лондонцев Мэйсоне Маунте.

Бразилец столкнулся и англичанином, а после того, как Маунт упал, Фернандиньо перебежал через него и задел лицо игрока бутсой. Маунт пытался объяснить произошедшее судье, но Майкл Дин не отреагировал на грубое нарушение.

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Фернандиньо все же получил желтую карточку за другое нарушение уже во втором тайме.

«Челси» победил со счетом 1:0 и вышел в финал, где сыграет с победителем матча «Лестер» – «Саутгемптон».

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