С приходом Томаса Тухеля «Челси» превратился в ментального монстра, напрочь лишенного сантиментов и уничтожающего соперников преимущественно без пробоин собственных ворот. Под руководством немецкого тренера «синие» отыграли 19 матчей, из которых 14 провели на ноль. Потрясающий результат, способствовавший выходу команды в полуфинал Лиги чемпионов, возвращению в топ-5 АПЛ, а теперь и завоеванию путевки в финал Кубка Англии.

Модель Тухеля со ставкой на оборону и хлесткие контратаки сработала в одном из главных матчей сезона против «Манчестер Сити». Победа лондонцев могла получиться более спокойной, засчитай судья гол Зиеша на шестой минуте после ошибки защитников и прострела Вернера. Самое обидное для лондонцев, что офсайд был зафиксирован в начальной фазе атаки.

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Тухель выработал у «синих» потрясающее умение ждать. Словно застывшая на берегу анаконда, «Челси» позволял «горожанам» вдоволь порезвиться на лужайке «Уэмбли» – удар Де Брёйне по воротам Кепы остался единственным в створ в первом тайме. За умеренность показателей тепловых датчиков соперников отвечал Тьяго Силва. В сентябре бразильскому ветерану стукнет уже 37 годков, но он с каждым сезоном лишь хорошеет.

В матче с «Сити» защитник уже на первых минутах получил травму спины, но доиграл встречу почти до конца и показал фантастическую статистику. Тьяго выиграл все единоборства как в воздухе, так и на земле и ни разу не ошибся в передачах. Силва был вездесущ и идеально взаимодействовал с прибавившим благодаря подстраховке бразильца Рюдигером. Эта пара шикарно дополняет друг друга – моменты у «Сити» пошли лишь в конце матча после вынужденной замены Тьяго.

Бразилец сиял и под руководством Лэмпарда, а при Тухеле показывает, возможно, лучший футбол в карьере. Он легко перестроился с системы в 2 ЦЗ на расстановку Тухеля (3 ЦЗ). Это и не удивительно – Тьяго и Томас здорово сработались еще в «ПСЖ», а в Лондоне их сотрудничество вышло на новый уровень благодаря ставке на более плотную оборону. Силва не тухнет в силовом британском футболе – он классно читает игру и здорово работает корпусом. А игра в воздухе всегда считалась главным скиллом защитника.

Силва – настоящий лидер команды и ее душа. Во время матча с «Атлетико» на Стэмфорд Бридж» бразилец помогал Тухелю с трибуны: болел, подсказывал и сходил с ума после голов «синих». Вполне вероятно, что из рассудительного и взвешенного Тьяго получится отличный тренер. А пока что все фанаты «Челси» надеются на продление еще хотя бы на год соглашения бразильца, истекающего этим летом. Зарплата в 10 млн евро не должна стать препятствием при таком уровне его игры.

Тьяго Силва Фото: Getty Images

«Тьяго уже не молод, но посмотрите на его задор! Я бы не дал ему больше 28. У него фантастическая энергетика. Я знаю Силву много лет, и за это время он зарекомендовал себя стопроцентным капитаном и человеком, на которого можно положиться как на поле, так и за его пределами. Он невероятный профессионал», – охарактеризовал бразильца Тухель.

«Челси» выдал потрясающий отрезок сезона, но теперь начинается этап самых важных матчей. Хочется надеяться, что характер повреждения Силвы в матче против «Сити» позволит ему как можно скорее вернуться на поле. Слишком уж важен этот парень для команды.

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