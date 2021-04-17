Опубликовано 17/04/2021 в 21:01 GMT | Обновлено 17/04/2021 в 21:34 GMT

Томас Тухель возглавил «Челси» в конце января 2021 года. С этого времени немецкий тренер успел победить пятерых титулованных тренеров, а одного из них – дважды.

Обыграв в полуфинале Кубка Англии «Манчестер Сити», Тухель одолел Пепа Гвардиолу. Ровно месяцем ранее, 17 марта, «Челси» обыграл мадридский «Атлетико», которым руководит Диего Симеоне. Это был ответный матч 1/8 финала ЛЧ, в первом лондонцы также победили.

В перерыве между играми 1/8 финала «Челси» Тухеля добыл еще две важные победы – над «Эвертоном» Карло Анчелотти и «Ливерпулем» Юргена Клоппа.

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Все шесть встреч «Челси» отыграл без пропущенных мячей – 1:0 с «Сити», 1:0 и 2:0 с «Атлетико», 2:0 с «Эвертоном» и 1:0 с «Ливерпулем».

Под руководством Тухеля «Челси» выиграл 13 матчей, четыре встречи свел вничью и два раза проиграл.

В данный момент лондонцы идут на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ с 54 очками после 31 матча.

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