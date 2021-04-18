Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг может перейти в «Реал». Англичанин получает мало игрового времени у Пепа Гвардиолы, чем планируют воспользоваться в Мадриде.

Переговоры о новом контракте Стерлинга были отложены на сезон, и это также делает Стерлинга интересным для «Реала». У англичанина осталось два года контракта с «Сити» – манкунианцы готовы начинать переговоры с 92 млн евро, сообщает Daily Star

Контракт Стерлинга с «Манчестер Сити» истекает летом 2023 года.

В нынешнем сезоне футболист провел 42 встречи за «Манчестер Сити», забил 13 мячей и сделал 11 ассистов.

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