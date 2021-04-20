Страдания Лингарда в «МЮ» начались еще в сезоне-2019/20. Тогда атакующий полузащитник за 22 игры в Премьер-Лиге выдавил только один гол, и во второй части розыгрыша завис в запасе. С 26-го тура Джесси провел на поле жалкие 41 минуту. Правда, все равно сообразил гол – забил «Лестеру» в последнем туре. И это был успех: за целый 2019-й англичанин не сделал ни одного результативного действия в АПЛ.

Кроме бесцветной игры, общественность бесило поведение англичанина. Неугомонный актив в соцсетях, хвастовство шмотками и кэшем, выпендрежные хэндшейки и демонстрация беспечной жизни сгущали негативный фон вокруг футболиста. Ветренный Джесси никак не вписывался в образ футболиста-пахаря, на которого после 10-часовой смены с уважением смотрят простые английские работяги. «Посмотрел видео с танцами парней в раздевалке. Естественно, я за то, чтобы в соцсетях было больше прикольных вещей, но не тогда, когда команда занимает 6-е место», – злился Рио Фердинанд на Лингарда и Погба. Отчасти полузащитник не заслужил критики, ведь всю карьеру он усердно вкалывал на тренировках.

Финалом, когда футбол и веселье больше не получалось совмещать, стали две скандальные истории. Сначала Лингард попался на измене девушке, о чем изданию The Sun сообщила новая дама футболиста. Позднее Джесси вместе с тремя партнерами по «МЮ» прокололся из-за короткого видео в снэпчате. Футболисты развлекались с морем алкоголя и много матерились. Хамское поведение окончательно убило репутацию Лингарда. Болельщики других клубов уничтожали его на почве расизма, а собственные фаны мочили за тухлую статистику.

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Пылающую форму 28-летний англичанин вернул в 2021-м. В десяти матчах АПЛ за «Вест Хэм» он оформил 13 результативных действий (9+4). Искрящей игрой Джесси привлек внимание грандов. По информации ESPN, за полузащитником следят «ПСЖ», мадридский «Реал» и «Интер». Конечно же, «Вест Хэм» надеется выкупить и сохранить лидера, но для этого клубу придется продраться в ЛЧ – в ином случае Лингард вряд ли останется в Лондоне. Для него главным критерием нового клуба является как раз место в главном еврокубке.

Джесси Лингард («Вест Хэм») Фото: Getty Images

Лингард вернулся стремительно и триумфально, как Паоло Росси в 1982-м. В его камбэке важную роль сыграли тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес и сэр Алекс Фергюсон. Шотландец попросил помочь Джесси, ведь он знает футболиста с детства и всегда видел в нем исключительный талант. Сэр Алекс даже предсказывал полузащитнику выход на пик формы к 24 годам – так и произошло. Неизвестно, где сейчас прозябал бы Лингард, если не лоббирование Ферги. Интерес к нему приписывали многим клубам – от «Шеффилда» до «Зенита».

«Он здесь в аренде, но я уже говорил с сэром Алексом. Он попросил дать Лингарду все, что в моих силах. Упомянул, что знает Джесси с детства и следит за ним. Это показывает интерес сэра Алекса ко всем молодым игрокам, которые у него были. Он проявляет к ним большой интерес и рад, что Джесси хорошо стартовал», – поделился Мойес.

Дэвид эмоционально разгрузил Лингарда и зарядил его уверенностью в собственных силах. Сжираемый в «МЮ» семейными проблемами (болезнь мамы и дедушки, свалившаяся ответственность за воспитание младших брата и сестры) и разногласиями с Сульшером Джесси нашел в «Вест Хэме» доверие и спокойствие. В новой команде он полностью сконцентрировался на любимом деле. «Я просто хочу насладиться футболом, вернуться к игре и снова выйти на поле», – мечтал полузащитник, уходя в аренду.

Дэвид Мойес и Джесси Лингард, «Вест Хэм» Фото: Getty Images

С момента подписания Мойес сразу обозначил позицию: Лингард – классный футболист, и он нужен команде. Мнение коуча не убедило наблюдателей, которые не понимали смысл этой аренды. «Достаточно ли он хорош, чтобы попасть в тройку полузащитников? Достаточно ли он хорош, чтобы заменить Антонио в случае травмы? Я не уверен. Так что для меня это выглядит как ход Мануэля Пеллегрини, за которым стоит немного магии. Он выиграл Премьер-Лигу с «Ман Сити». Подходил ли он клубу? Нет», – высказался экс-игрок «Вест Хэма» Тревор Синклер.

Вдобавок коуч окрылил Лингарда свободой на поле. Уникальный талант футболиста раскрывается в каждой игре – Джесси вправе принимать почти любые решения на поле. За десять матчей англичанин уже раскрошил статистику в «МЮ». Даже в самые успешные сезоны он не обострял так много, как в «Вест Хэме: 3 удара за матч (1,7 в АПЛ за «МЮ»), 3,2 попытки обводки (1,9 в «Юнайтед») и только показатель ключевых передач немного отстает – 0,9 против 1,2.

В Лондоне Лингард – атакующая прима, а в «Манчестере» ему часто приходилось прислуживать более звездным партнерам. Роль, предоставленная Мойесом, раскрыла полузащитника. «Выступления Лингарда были великолепны. Мы просто надеемся, что он будет продолжать. Хотим, чтобы он показал на что способен и добавил еще несколько голов до конца сезона. Джесси стал хорошим приобретением для команды», – похвалил игрока Дэвид Мойес.

Лингард раскрылся в новой обстановке и выдает лучшую игру в карьере. Он не стал и уже вряд ли станет легендой родного «Манчестера», но об этом будут сожалеть только тренеры, прокачивавшие улыбчивого парня в академии. Летом Джесси стоит перейти в один из зарубежных топов, чтобы навсегда оставить позади токсичный пласт и зажечь на полях континента.

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