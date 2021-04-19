Опубликовано 19/04/2021 в 10:02 GMT | Обновлено 19/04/2021 в 10:15 GMT

Жозе Моуринью уволен с поста главного тренера «Тоттенхэма».

«Жозе Моуринью и его тренерский штаб в составе Жоао Сакраменто, Нуну Сантуша, Карлоса Лалина и Джованни Серры освобождены от своих обязанностей», – сообщается в официальном твиттере клуба.

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По информации The Telegraph , правительство клуба отправило 58-летнего португальца в отставку из-за неудовлетворительных результатов во второй половине сезона. Исполнять обязанности до конца розыгрыша АПЛ предположительно будут Райан Мейсон и Крис Пауэлл, входившие в штаб.

В последних пяти матчах «шпоры» победили лишь однажды, два раза проиграли и два раза сыграли вничью.

«Тоттенхэм» идет седьмым в турнирной таблице после 32 туров и отстает от еврокубковой зоны на четыре очка.

Моуринью возглавил команду осенью 2019 года.

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