Полтора года в «Тоттенхэме» – период, который нагляднее всего помогает осмыслить трагедию позднего Жозе Моуринью. Из тренера, который выиграл все титулы, он превратился в унылого деда, который высасывает из клуба все деньги, но ничего не дает взамен.

Каталогизировать грехи Особенного одновременно больно и любопытно: с одной стороны, Жозе очень жаль, с другой – он виноват сам, ведь предал собственные принципы.

Моур из нулевых точно не пошел бы в «Тоттенхэм» – клуб с ограниченным бюджетом и лузерским менталитетом. «Челси» Романа Абрамовича сразу был гигантским проектом с прицелом на Кубок чемпионов, а «шпоры» даже после финала ЛЧ мечтали о любой чашечке в Англии – смешной подход для праймового Жозе. Но в 2019-м у португальца уже не было выбора – он так соскучился по футболу, что потопал в обреченную команду к жадному президенту. Логично, что из этого союза ничего не вышло.

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Характерно, что даже Мануэль Пеллегрини, которого Моур троллил за переход из «Реала» в «Малагу», сработал в Андалусии более ярко и солидно, чем Особенный в Лондоне. По крайней мере, чилиец немного пошумел в Лиге чемпионов, а Жозе запомнится только безальтернативным вылетом от «Лейпцига» и крахом в дуэли с «Загребом» в плей-офф ЛЕ. Зато Моуринью поаплодировал игрокам «Динамо» в хозяйской раздевалке: единственное, на что сейчас способен мумифицированный португалец – раздавать респекты

Жозе Моуринью, «Тоттенхэм» Фото: Getty Images

Вторая проблема Жозе – допотопный футбол. После относительно бодрого старта со «шпорами» (победы над «МЮ» и «Сити» в АПЛ) можно было подумать, что Моуринью вернулся с новыми идеями, но впечатление оказалось ложным – Особенный не изменился. Он по-прежнему играет на контратаках и рассчитывает строго на индивидуальные качества: сначала эта формула работала (спасибо Харри Кейну и Хынмин Сону), но как только реализация чуть регрессировала к среднему, команда забуксовала.

Неудивительно, что во втором круге дремучий Жозе получил два заслуженных реванша из Манчестера. Сегодняшний Моуринью вообще не подразумевает стабильности – только случайные резкие всплески. Жозе понятия не имеет, как строить позиционные атаки: мыслями он еще в нулевых, когда можно было укрепить оборону, настроить команду парой бодрых фраз, а потом наслаждаться вымученными победами.

Еще одна драма Особенного 2.0 – убогий матч-менеджмент. «Тоттенхэм» потерял 20 очков, выигрывая по ходу встречи – это рекорд АПЛ (у «Брайтона» тоже 20). Получается, поздний Моуринью даже разучился парковать автобус, когда надо защищать результат. К тому же португалец не развивал игроков (наоборот – деморализовал того же Деле Алли) и постоянно ныл из-за судей – отставка явно напрашивалась, но все же не за неделю до финала Кубка Лиги.

Скорее всего, босс «Тоттенхэма» Дэниел Леви элементарно наказал Жозе за слабую работу и мерзкий характер: теперь Особенный точно не сможет сказать, что принес «Тоттенхэму» хотя бы один титул. Снаружи кажется, что Леви поступил крайне подло и окончательно добил большую карьеру Жозе, но неизвестно, как Моур вел себя внутри клуба – вполне вероятно, он и там всех достал.

Жозе Моуринью Фото: Getty Images

Печальнее всего, что для Жозе это был фактически последний шанс – в португальца уже никто не поверит. За последние 10 лет он отравил раздевалку «Реала», чудовищно поплыл после золота в «Челси», стагнировал с «МЮ» и бездарно забежал в «Тоттенхэм». Ни один богатый гранд больше не выделит Особенному кучу денег на усиление, а менее статусным клубам не по карману будет сам Моуринью. Какая-нибудь сборная, куда так активно толкают Жозе, тоже очень спорный вариант: кому нужен откровенный рандом от дряхлого мэтра?

Так что у Моура есть три сценария для продолжения карьеры. Первый – пойти на ТВ и быть лучшим экспертом на планете, потому что говорит он по-прежнему ярко, фактурно и убедительно. Второй расклад – погоня за деньгами: в Азии точно найдется вакансия для двукратного победителя ЛЧ. Но есть и третий путь: вернуться в Португалию, умерить запросы, принять любой клуб из топ-5 и начать все с нуля. Учитывая, что Жозе нет и 60 лет, крошечный шанс на перезагрузку пока остается.

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