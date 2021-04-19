«Тоттенхэм» отправил в отставку Жозе Моуринью из-за неудовлетворительных результатов во второй части сезона.

За досрочное расторжение контракта 58-летний португалец получит от «шпор» 30 миллионов фунтов (34,5 миллиона евро) – это самая солидная компенсация в карьере Моуринью.

В сумме увольнения принесли Жозе 93,5 миллионов фунтов (больше 100 миллионов евро): в 2007 году он получил 18 миллионов фунтов от «Челси», в 2012-м «Реал» заплатил португальцу 17 миллионов фунтов. Второе увольнение из «Челси» в 2015 году сделало Моуринью богаче на 12,5 миллионов фунтов, а отставка из «Манчестер Юнайтед» четыре года спустя озолотила Особенного на 15 миллионов фунтов.

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Жозе Моуринью возглавил «Тоттенхэм» осенью 2019 года.

В последних пяти матчах «шпоры» победили лишь однажды, два раза проиграли и два раза сыграли вничью.

«Тоттенхэм» идет седьмым в турнирной таблице после 32 туров и отстает от еврокубковой зоны на четыре очка.

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