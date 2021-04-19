Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш отреагировал на новость о создании европейской Суперлиги.

Лидер «дьяволов» сделал репост записи игрока «Вулверхэмптона» Даниэла Поденсе, посвященный Лиге чемпионов: «Мяч. Гимн. Мечта. Удар Зидана... Сольный проход Кака... «Ливерпуль» в Афинах... Уле в Барселоне... Криш и Зеедорф. Есть вещи, которые просто нельзя купить».

Бруну разместил пост у себя в сторис, поставил три эмодзи с аплодисментами и написал: «Мечты нельзя купить». Это первая реакция игрока из клуба-участника Суперлиги, которая появилась в публичном поле.

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О создании Суперлиги объявили 12 европейских клубов: «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Тоттенхэм».

УЕФА отреагировал жестко, пригрозив клубам баном на участие во всех турнирах и запретом футболистам играть за сборные.

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