В распоряжении The Athletic оказалось электронное письмо сотрудникам «Ливерпуля» от генерального директора клуба Билли Хогана, в котором он сообщил об участии в европейской Суперлиге.

Сообщается, что письмо о готовящейся сенсации было отправлено в 8:30 утра. По мнению The Athletic , «электронное письмо сотрудникам показывает, что «Ливерпуль» использует семейный имидж, чтобы замаскировать мрачную реальность: владельцы – жадные капиталисты». В тексте письма говорится следующее:

«Уважаемые коллеги, вы знаете про опубликованное вчера поздно вечером объявление о том, что ведущие футбольные клубы Европы объединяются, чтобы создать новый турнир – Европейскую Суперлигу, управляемую клубами-учредителями.

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Как члену нашей команды мне важно поделиться с вами частью контекста. В течение довольно долгого времени клубы, в том числе и наш, обеспокоены не только будущим европейского футбола, но и тем, как УЕФА управляет футбольными процессами. Глобальная пандемия также усилила нестабильность существующей экономической модели европейского футбола.

Поэтому мы присоединились к «Милану», «Арсеналу», «Атлетико», «Челси», «Барселоне», «Интеру», «Ювентусу», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Реалу» и «Тоттенхэму» в качестве клубов-основателей Суперлиги. Ожидается, что еще 3 команды присоединятся к нам перед началом первого сезона, который стартует при первой возможности.

Суперлига станет будущим европейского футбола, и если мы хотим продолжить наш путь к устойчивому клубу с амбициями к росту и завоеванию трофеев, то мы обязательно должны быть частью этого процесса и сидеть за столом переговоров, а не за его пределами.

Билли Хоган Фото: Getty Images

Новый ежегодный турнир обеспечит значительно больший экономический рост и поддержку европейскому футболу благодаря долгосрочному обязательству не ограничивать выплаты солидарности, которые будут расти вместе с доходами лиги. Ожидается, что эти выплаты будут примерно в три раза больше тех, что в настоящее время выплачиваются на турнирах под эгидой УЕФА. Одно из основных обязательств Европейской Суперлиги – значительно увеличить финансовую поддержку футбольной пирамиды. После старта мужских соревнований будет запущена и соответствующая женская лига, которая поспособствует продвижению и развитию женского футбола.

Мы знаем, что объявление вызвало бурные эмоции, но мы считаем, что это решение отвечает долгосрочным интересам футбольного клуба «Ливерпуль». Важно отметить, что это только начало пути, и теперь мы можем начать процесс взаимодействия с вами, нашими сторонниками и основными заинтересованными сторонами, чтобы сформировать процесс правильным образом.

Со временем информации станет больше. Спасибо за вашу постоянную поддержку», – говорится в письме Хогана сотрудникам «Ливерпуля».

19 апреля 12 топ-клубов из Англии, Италии и Испании объявили о создании Суперлиги – турнира-альтернативы Лиге чемпионов.

Чиновники УЕФА уже всполошились и выдвинули грандам серьезные ультиматумы: сообщается, что «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Тоттенхэм», «Арсенал», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус» будут исключены из еврокубков.

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