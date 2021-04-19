Жозе Моуринью недолго хранил молчание после увольнения из «Тоттенхэма».
58-летний португалец опубликовал видео в инстаграме. На нем Жозе жалуется, что его атаковали журналисты:
«Они не дают мне прохода. Даже мой друг Гари Коттерилл (корреспондент Sky Sports) беспокоит меня. Это моя жизнь», – сказал Моуринью.
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- «Тоттенхэм» отправил в отставку Жозе Моуринью из-за неудовлетворительных результатов во второй части сезона.
- За досрочное расторжение контракта 58-летний португалец получит от «шпор» 30 миллионов фунтов (34,5 миллиона евро) – это самая солидная компенсация в карьере Моуринью.
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