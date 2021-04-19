Опубликовано 19/04/2021 в 19:01 GMT | Обновлено 19/04/2021 в 19:02 GMT

Жозе Моуринью недолго хранил молчание после увольнения из «Тоттенхэма».

58-летний португалец опубликовал видео в инстаграме. На нем Жозе жалуется, что его атаковали журналисты:

«Они не дают мне прохода. Даже мой друг Гари Коттерилл (корреспондент Sky Sports) беспокоит меня. Это моя жизнь», – сказал Моуринью.

Чемпионат Англии Моуринью заработал на увольнениях больше 100 млн евро 5 ЧАСОВ НАЗАД

«Тоттенхэм» отправил в отставку Жозе Моуринью из-за неудовлетворительных результатов во второй части сезона.

За досрочное расторжение контракта 58-летний португалец получит от «шпор» 30 миллионов фунтов (34,5 миллиона евро) – это самая солидная компенсация в карьере Моуринью.

Чемпионат Англии Моуринью официально закончился. Но его совсем не жалко 7 ЧАСОВ НАЗАД