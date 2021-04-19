В день объявления о создании Суперлиги главному тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу припомнили слова 2019 года, когда он выступил против этого турнира. И немец остался на прежней позиции:

«Мое мнение не поменялось. Вчера я впервые услышал об этом, я просто пытался подготовиться к матчу, очень сложному матчу против «Лидса». Сейчас у нас есть определенная информация, но ее немного, если честно. Люди недовольны, и я могу понять их, но мне почти нечего сказать, потому что мы не вовлечены в эти процессы – ни футболисты, ни я. Мы ничего не знали. Посмотрим, во что все это выльется.

Мне 53 года, когда я еще был профессиональным футболистом, уже существовала Лига чемпионов. Моей тренерской целью – в бытность игрока это было невозможно – всегда было выйти с командой в этот турнир.

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У меня нет проблем с Лигой чемпионов. Мне нравится, что в следующем году там может оказаться «Вест Хэм». Я бы этого не хотел, ведь мы сами хотим туда попасть, но я рад, что и у них есть шанс.

Самое важное в футболе – это болельщики и команда. Мы должны быть уверены, что ничего не встанет между ними», – сказал Клопп Sky Sports

«Ливерпуль» вошел в число 12 клубов-организаторов Суперлиги.

УЕФА и ФИФА пригрозили членам Суперлиги полной дисквалификацией, а также недопуску их футболистов на чемпионаты мира и другие международные турниры.

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