Опубликовано 19/04/2021 в 20:08 GMT | Обновлено 19/04/2021 в 20:08 GMT

«Лидс» отреагировал на создание европейской Суперлиги перед матчем 32-го тура АПЛ против «Ливерпуля».

На трибуне «Элланд Роуд» появился баннер против нового турнира, обращенный, вероятно, не только к «Ливерпулю», но и ко всем клубам-учредителям Суперлиги: «Заслужите на поле. Футбол для фанатов».

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А игроки «Лидса» вышли на предматчевую разминку в футболках с логотипом Лиги чемпионов и надписями «Заслужите» и «Футбол для фанатов».

19 апреля 12 топ-клубов из Англии, Италии и Испании объявили о создании Суперлиги – турнира-альтернативы Лиге чемпионов.

Чиновники УЕФА уже всполошились и выдвинули грандам серьезные ультиматумы: сообщается, что «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Тоттенхэм», «Арсенал», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус» будут исключены из еврокубков.

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