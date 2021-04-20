Опубликовано 20/04/2021 в 06:29 GMT | Обновлено 20/04/2021 в 06:29 GMT

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что руководство клуба принимало решение о вступлении в Суперлигу без его участия.

«Не считаю, что меня предали. Я привык иметь дело с владельцами, которые принимают решения без моего участия. Дело не в том, что меня кто-то подвел – я просто футбольный тренер. Я хочу заниматься этим до тех пор, пока мне позволяют. Когда возникают сложности, я держусь. Чувствую ответственность за команду, клуб и отношения с болельщиками. Попытаюсь помочь как-то уладить ситуацию», – цитирует Клоппа BBC

«Ливерпуль» вошел в число 12 клубов-организаторов Суперлиги.

УЕФА и ФИФА пригрозили членам Суперлиги полной дисквалификацией, а также недопуском их футболистов на чемпионаты мира и другие международные турниры.

Чемпионат Англии «Заслужите на поле». Игроки «Лидса» – о создании Суперлиги 11 ЧАСОВ НАЗАД

Чемпионат Англии «Мое мнение не поменялось». Клопп все еще против Суперлиги 12 ЧАСОВ НАЗАД