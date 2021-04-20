19 апреля Жозе Моуринью был изгнан с должности главного тренера «Тоттенхэма». Но португалец вряд ли расстроен. Во-первых, ему не придется отстаивать свои убеждения и работать в некомфортной обстановке (по некоторым данным, Моур был крайне против присоединения клуба к Суперлиге). Во-вторых, он получит жирную компенсацию – точная сумма неизвестна, но она колеблется от 17,5 до 35 млн евро.

«Тоттенхэм» стал девятым клубом в тренерской карьере Жозе. Назовешь ли ты за 3 минуты остальных, кого Особенный старался сделать сильнее?

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Новым главным тренером «Тоттенхэма» назначен 29-летний экс-игрок «шпор» Райан Мэйсон.

«Тоттенхэм» занимает 7-е место в АПЛ и не участвует в других турнирах. Из Лиги Европы клуб вылетел на стадии 1/8 финала.

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