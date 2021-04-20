«Тоттенхэм» официально объявил временную замену отправленному в отставку главному тренеру Жозе Моуринью.
На сайте лондонского клуба сообщается, что исполняющим обязанности назначен 29-летний Райан Мэйсон – экс-игрок клуба, ранее работавший в академии. Его помощниками стали Ледли Кинг, Крис Пауэлл и Найджел Гиббс, тренером вратарей – Мишель Ворм.
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  • «Тоттенхэм» отправил в отставку Моуринью из-за неудовлетворительных результатов во второй части сезона. Он работал в клубе с осени 2019 года.
  • За досрочное расторжение контракта 58-летний португалец получит от «шпор» 30 миллионов фунтов (34,5 миллиона евро) – это самая солидная компенсация в карьере Моуринью.
  • Мэйсон выступал за «Тоттенхэм» в 2009-2016 годах.
Моуринью официально закончился. Но его совсем не жалко
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