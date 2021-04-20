Опубликовано 20/04/2021 в 10:42 GMT | Обновлено 20/04/2021 в 10:59 GMT

Английский «Вулверхэмптон» креативно отреагировал на создание Суперлиги 12-ю европейскими топ-клубами, включая шесть английских.

В описании официального твиттера клуба пресс-служба вписала титул победителей АПЛ сезона-2018/19. «Вулвс» тогда финишировали седьмыми вслед за «Манчестер Сити», «Ливерпулем», «Челси», «Тоттенхэмом», «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед», которые стали учредителями Суперлиги. Руководство УЕФА пригрозило им исключением из национальных лиг и еврокубков.

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19 апреля 12 топ-клубов из Англии, Италии и Испании объявили о создании Суперлиги – турнира-альтернативы Лиге чемпионов.

В АПЛ-2020/21 «Велвехэмптон» идет на 12-м месте.

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