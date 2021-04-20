Игроки «Манчестер Юнайтед» недовольны тем, что руководство клуба не предупредило их о вступлении в Суперлигу.
Как сообщает Daily Mail, утром 19 апреля вице-президент Эд Вудворд провел с игроками экстренную встречу, и те были «сильно не впечатлены» созданием Суперлиги. Некоторые возмутились, что узнали новости из медиа.
Дополнительную информацию вбросил журналист Майк Киган. По его словам, на встрече капитан Харри Магуайр вступил в конфронтацию с Вудвордом и указал, что футболистов нужно информировать о планах.
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