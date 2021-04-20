«Эвертон» опубликовал заявление, в котором осудил большую шестерку АПЛ за участие в европейской Суперлиге. Из английских клубов учредителями нового турнира стали «МЮ», «Сити», «Ливерпуль», «Арсенал», «Челси» и «Тоттенхэм».

«Эвертон опечален и разочарован тем, что шесть клубов выдвигают предложения о выходе из лиги. Шесть клубов действуют исключительно в своих интересах. Шесть клубов порочат репутацию нашей лиги и игры. Шесть клубов проявили неуважение все остальные клубы, с которыми они сидят за столом Премьер-лиги. Шесть клубов считают само собой разумеющимся предательство большинства футбольных болельщиков в нашей стране и за ее пределами.

В это время национального и международного кризиса – и определяющего периода для нашей игры - клубы должны работать сообща, руководствуясь идеалами нашей игры и прежде всего ее сторонниками. Но вместо этого эти клубы тайно сговорились вырваться из футбольной пирамиды, которая так хорошо им служила.

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И в этой пирамиде «Эвертон» отдает честь каждому клубу, будь это «Лестер», «Аккрингтон», «Джиллингем», «Линкольн», «Моркэм», «Саутенд», «Ноттс Каунти» и другие, которые своим существованием обогатили жизнь болельщиков на протяжении всей истории игры. И наоборот.

Самопровозглашенная Супершестерка, похоже, намерена лишить болельщиков избирательных прав, в том числе и своих собственных, поставив под угрозу саму структуру, лежащую в основе нашей любимой игры. Реакция понятна и заслужена – и к ней нужно прислушаться. Это нелепое высокомерие не нужно никому в футболе, кроме клубов, которые разработали этот план.

От имени всех, кто связан с «Эвертоном», мы уважительно просим немедленно отозвать предложения и прекратить частные встречи и подрывные действия, которые привели нашу прекрасную игру к, возможно, самому низкому положению с точки зрения доверия.

Наконец, мы просим владельцев, председателей и членов правления шести клубов помнить о привилегированном положении, которое они занимают - не только как хранители своих клубов, но и как хранители игры. К ответственности, которую они несут, следует отнестись серьезно. Мы призываем их всех задуматься о том, каким они хотят видеть свое наследие», – говорится в заявлении «Эвертона» на официальном клубном сайте.

О создании Суперлиги объявили 12 европейских клубов: «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Тоттенхэм».

УЕФА отреагировал жестко, пригрозив клубам баном на участие во всех турнирах и запретом футболистам играть за сборные.

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