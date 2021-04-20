19 апреля 12 топ-клубов из Англии, Италии и Испании объявили о создании Суперлиги – турнира-альтернативы Лиге чемпионов. В новом турнире должны выступить «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Тоттенхэм», «Арсенал», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус».

Но не все довольны новшеством: ряд топовых игроков, тренеров и функционеров высказались против Суперлиги. Сначала идею подверг сомнению коуч «Ливерпуля» Юрген Клопп. Теперь немца поддержал главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.

Каталонец отметил, что вся информация есть только у топ-функционеров, а тренеры знают не больше журналистов. Еще Гвардиола уверен, что нынешняя идея Суперлиги не имеет ничего общего со спортом.

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Пеп Гвардиола Фото: Getty Images

«О создании Суперлиги я узнал за несколько часов до того, как поступило официальное заявление. Думаю, как и мои коллеги-тренеры. Боссы «Манчестер Сити» сказали, что собираются выступить с заявлением, но пока никто четко и подробно не говорит о том, про произойдет.

Есть президент клуба, который может более четко говорить об этой идее и развитии футбола. Я не могу отвечать, потому что у меня нет всей информации. Могу лишь высказать мнение на основе того, что я знаю. Но это лишь мое мнение, не более того.

Я поддерживаю свой клуб и являюсь частью клуба. Но еще у меня есть личное мнение. И я хочу, чтобы оно основывалось на исчерпывающей информации, а не просто на заявлении о создании Суперлиги. Поэтому нам, менеджерам шести топ-клубов АПЛ, неудобно отвечать на эти вопросы. Просто потому, что мы ничего не знаем.

У меня есть определенные вопросы. Я вижу список команд, которые войдут в Суперлигу. И я не понимаю, почему именно эти команды. Не понимаю, как будет проходить этот турнир в дальнейшем.

А если говорить о спорте… Это не спорт! Тут нет связи в том, насколько ты выложился и какую награду получил. Когда тебе гарантирован успех – это не спорт!

Это не спорт, когда не так важно, проиграешь ли ты или нет. Я говорил много раз: хочу участвовать в самых конкурентных турнирах. Особенно в АПЛ. Это несправедливо: когда одна команда борется, продвигается по таблице, но не может квалифицироваться, потому что успех заранее гарантирован определенным клубам.

Не знаю, что произойдет дальше. Я лишь слышал, что в Суперлигу добавят еще пять команд, но что с ними будет после неуспешного сезона? Если они не вылетят, то это не спорт. Это уже совсем другой вопрос», – сказал Пеп на пресс-конференции, которую можно посмотреть на официальном сайте «Манчестер Сити»

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Манчестер Сити» уже не оформит покер в сезоне-2020/21, потому что клуб проиграл «Челси» в полуфинале Кубка Англии.

Зато «горожане» уверенно лидируют в АПЛ, сыграют с «Тоттенхэмом» в финале Кубка английской Лиги, а еще сразятся с «ПСЖ» в 1/2 Лиги чемпионов.

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