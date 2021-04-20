Лондонский «Челси» собирается покинуть европейскую Суперлигу.

Журналист BBC Дэн Роан сообщил в твиттере, что «синие» готовят документы и собираются подать запрос о выходе из состава учредителей турнира. Также информацию подтвердил The Athletic. Согласно инсайду журналиста Daily Telegraph Мэтта Лоу, решение о подготовке документации для выхода из Суперлиги было принято лично Романом Абрамовичем.

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Почти следом же появилась информация, что «Манчестер Сити» тоже дал заднюю. Об этом сообщил журналист The Sun Мартин Липтон.

Ранее The Guardian выяснил, что два клуба из Англии близки к тому, чтобы отказаться от участия в Суперлиге. Сообщалось, что вероятнее всего речь о «Челси» и «Ман Сити». В обоих клубах серьезно забеспокоились из-за настолько негативной публичной реакции и растущего прессинга со стороны лиг и даже правительств. По оценкам издания, только половина 12 учредителей готова до конца стоять за Суперлигу, остальные вступили исключительно из стремления не упустить потенциальную прибыль. «Челси» и «Сити» относятся ко вторым.

19 апреля 12 топ-клубов из Англии, Италии и Испании объявили о создании Суперлиги – турнира-альтернативы Лиге чемпионов.

Из английских клубов учредителями стали «МЮ», «Сити», «Ливерпуль», «Арсенал», «Челси» и «Тоттенхэм».

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