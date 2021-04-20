Опубликовано 20/04/2021 в 19:07 GMT | Обновлено 20/04/2021 в 19:07 GMT

Провал Суперлиги нашел первых жертв. Председатель правления «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд оставил занимаемую должность.

Об этом сообщил журналист The Athletic Адам Крафтон. Решение было принято на фоне жесточайшей критики, которая обрушилась на руководство «МЮ» за участие в организации Суперлиги.

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В день запуска Суперлиги Вудворд покинул должность в совете по стратегии профессионального футбола в УЕФА.

О создании Суперлиги 12 крупнейшими клубами Англии, Италии и Испании было объявлено в ночь на 19 апреля, а уже вечером 20-го проект потерпел крах.

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