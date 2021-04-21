Опубликовано 21/04/2021 в 05:41 GMT | Обновлено 21/04/2021 в 06:16 GMT

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор заявил о планах приобрести «Манчестер Юнайтед». Ранее сообщалось, что семья Глейзеров может продать клуб.

«Привет, ребята! Я подумываю купить «Манчестер Юнайтед»! Какие мысли?» – написал Макгрегор в твиттере

«МЮ» был одним из клубов-основателей Суперлиги, но объявил, что выходит из состава участников.

Глейзеры приобрели «Манчестер Юнайтед» в 2005 году за 790 млн фунтов.

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