Владелец «Эвертона» Фархад Мошири заявил, что большую шестерку команд английской Премьер-лиги нужно лишить очков за участие в проекте Суперлиги.

«Все это противоречит самой идее британского футбола. Футбол принадлежит болельщикам и их сообществам. Это просто лишает их романтики футбола. Кто хочет видеть «Реал» и «Ливерпуль» каждый год? Вы хотите, чтобы играли «Ливерпуль» и «Эвертон». Это просто игра на деньги, это больше не футбол. Я считаю, что Премьер-лига должна вычесть очки у этих клубов. Когда клубам вычитают очки за меньшие проступки – переманивание тренера, игрока, нарушение финансового Fair Play, эти шесть клубов атакуют в самое сердце, и я думаю, что их нужно дисциплинировать.

АПЛ нужно относиться к влиятельным клубам так же строго, как и к более бедным. Футбол – это соревнование. Когда видишь, как «Вест Бром» побеждает «Челси», это футбол. Такой клуб, как «Лидс», может вернуться и обыграть «Ливерпуль» – это футбол. Отрицание этого соревнования обесценивает игру», – приводит слова Мошири talkSPORT

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Из проекта официально вышли все шесть клубов АПЛ – «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Арсенал».

Суперлига уже опубликовала заявление о приостановке проекта.

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