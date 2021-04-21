Владелец «Ливерпуля» Джон Генри выступил с обращением к болельщикам мерсисайдцев после выхода клуба из Суперлиги.

«Предложенный проект никогда бы не выжил без поддержки фанатов. За последние 48 часов вы ясно дали понять, что Суперлига – не лучшее решение. Я подвел вас, и мне очень жаль. Мы услышали вас. Я хочу извиниться перед Юргеном, Билли, игроками и всеми, кто так усердно работает в «Ливерпуле». Мы много работали, чтобы улучшить клуб. Мы мечтали о том же, о чем мечтали вы. Наша работа не закончена. Надеюсь, вы понимаете, что даже когда мы делаем ошибки, мы стараемся работать в интересах клуба.

Только я несу ответственность за негатив, высказанный за последние пару дней. Этот случай я запомню надолго. Если и есть что-то, что ясно продемонстрировала эта ужасная пандемия, так это то, насколько важны болельщики в нашем спорте», – приводит слова Генри пресс-служба клуба.

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О создании Суперлиги 12 крупнейшими клубами Англии, Италии и Испании было объявлено в ночь на 19 апреля, а уже вечером 20-го проект потерпел крах.

Из проекта уже официально вышли все шесть клубов АПЛ – «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Арсенал».

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