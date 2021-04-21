Владелец «Челси» Роман Абрамович пришел в ярость из-за того, что его дезинформировали о вероятной реакции фанатов на вступление в европейскую Суперлигу.

Лондонский клуб вошел в число 12 клубов-основателей нового турнира, о создании которого было объявлено в ночь с 18 на 19 апреля. Но уже вечером 20 апреля появилась информация, что «Челси» готовит документы и подаст запрос о выходе из состава Суперлиги, а утром 21 апреля это было подтверждено официально.

Одной из причин такого решения клуба стала реакция фанатов – они протестовали против вступления в Суперлигу у «Стэмфорд Бридж» перед матчем с «Брайтоном». Успокаивать болельщиков отправился технический советник «Челси» Петр Чех.

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Как сообщает The Sun, Абрамович был ошеломлен поведением фанатов и пришел в ярость из-за того, что его дезинформировали о вероятной реакции. По словам источника, Абрамович «не подозревал, что со стороны болельщиков и общественности последует такая реакция». После этого владелец «Челси» призвал совет директоров клуба выйти из Суперлиги.

О создании Суперлиги 12 крупнейшими клубами Англии, Италии и Испании было объявлено в ночь на 19 апреля, а уже вечером 20-го проект потерпел крах.

Из проекта официально вышли все шесть клубов АПЛ – «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Арсенал».

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