Владелец «Манчестер Юнайтед» Джоэл Глейзер обратился к фанатам с открытым письмом.

«МЮ» был одним из клубов-основателей Суперлиги, но объявил, что выходит из состава участников. Участие клуба в проекте по созданию нового турнира вызвало волну недовольства со стороны болельщиков.

«За последние несколько дней мы все стали свидетелями огромной страсти, которую порождает футбол, а также глубокой преданности наших болельщиков этому великому клубу. Вы очень громко заявили о своем несогласии с европейской Суперлигой, и мы к вам прислушались. Мы ошиблись и хотим доказать, что можем все исправить.

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Раны еще свежи, и я понимаю, что для их заживления потребуется время. Но я лично полон решимости восстановить доверие наших фанатов и извлечь уроки из вашего осуждающего послания. Мы по-прежнему считаем, что пирамида европейского футбола должен стать более устойчивой в долгосрочной перспективе. Однако мы полностью согласны с тем, что Суперлига не подходит для этого.

Эд Вудворд, «Манчестер Юнайтед» Фото: Eurosport

В стремлении создать более крепкий фундамент для игры мы проявили достаточного уважения к ее глубоко укоренившимся традициям – повышению и понижению в классе. И за мы просим прощения. «Манчестер Юнайтед» – величайший футбольный клуб в мире, и мы приносим глубочайшие извинения за беспокойство, которое доставили вам в последние несколько дней. Для нас важно исправить это. Клуб имеет богатое наследие, и мы осознаем всю ответственность за соблюдение его великих традиций и ценностей.

Пандемия породила слишком много уникальных проблем, и мы гордимся тем, как «Манчестер Юнайтед» и его болельщики из Манчестера и всего мира отреагировали на огромное давление в этот период. Мы также понимаем, что нам нужно лучше общаться с вами, нашими болельщиками, потому что вы всегда будете сердцем клуба. Вы можете быть уверены, что мы предпримем необходимые шаги для восстановления отношений с другими заинтересованными сторонами в рамках совместной работы над решениями долгосрочных проблем, с которыми сталкивается футбольная пирамида.

Прямо сейчас наш приоритет – оказать поддержку всем нашим командам в их стремлении к максимально мощному завершению сезона. В заключении я хотел бы признать, что именно ваша поддержка делает этот клуб таким замечательным, и мы благодарим вас за это», – говорится в письме, опубликованном на официальном сайте клуба

Тесная связь семьи Глейзеров с «красными дьяволами» началась с 13 мая 2005 года, когда Малкольм Глейзер за 1,47 млрд долларов выкупил контрольный пакет (50% + акция) акций клуба.

Еще через три дня он обладал уже 75% акций, которые автоматически давали ему полный контроль над клубом.

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