После провала европейской Суперлиги в Британии задумались о создании регионального аналога. В данном случае инициатива поддерживается правительством Великобритании, УЕФА и ФИФА, а вступить в лигу уже изъявили желание «Селтик» и «Рейнджерс».

«Независимо от того, состоится Суперлига или нет, мы все чувствуем, что Премьер-лига должна быть изменена и улучшена. Пора открыть ее для «Рейнджерс» и «Селтика». Это имело бы смысл для всех», – сообщил источник, приближенный к одному из клубов.

В дополнение к плану присоединить «Рейнджерс и Селтик» есть идея завершать чемпионат плей-офф четырех лучших команд, а также сократить число участников до 18.

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«Мы никогда не отступали от веры в то, что 18 клубов – это единственный разумный путь вперед. Это также то, к чему давно призывают УЕФА, ФИФА и Ассоциация европейских клубов», – приводит The Sun слова руководителя одного из клубов АПЛ.

Из-за финансовых проблем о слиянии уже объявили чемпионаты Голландии и Бельгии.

Также сообщалось, что объединиться могут чемпионат Мексики и MLS.

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