Основатель Суперлиги и президент «Реала» Флорентино Перес нашел виноватого в развале проекта – им стал один из манчестерских клубов. Какой именно, Перес не уточнил, лишь заявил, что владельцы этого «Манчестера» начали агитационную кампанию, манипулируя тем, что лигу собираются закрыть лигу, а клубы-учредители не будут вознаграждены.

Владелец «Манчестер Юнайтед» Джоэл Глейзер входил в составе руководителей Суперлиги вместе с Пересом и Андреа Аньелли из «Ювентуса». Глейзер был назначен на пост заместителя председателя – вряд ли он вывел бы «Юнайтед» из в перспективе самой зарабатывающей лиги мира, в которой находится на руководящей должности.

В то же время «Манчестер Сити» первым из 12 клубов объявил о выходе из Суперлиги, тем самым, как выразился Перес, «начал заражать других».

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Флорентино Перес Фото: Getty Images

После развала Суперлиги стало известно, что «Манчестер Юнайтед» покидает председатель правления Эд Вудворд. В клубе не стали бы увольнять работающего восемь лет руководителя просто так – Вудворда явно убрали из-за решения вступить в Суперлигу. Если бы «МЮ» стал инициатором выхода, такого кадрового решения не произошло.

Мнение тренеров тоже имеет значение – Хосеп Гвардиола был максимально резок в высказываниях о Суперлиге. «Я вижу список команд, которые войдут в Суперлигу. И я не понимаю, почему именно эти команды. Не понимаю, как будет проходить этот турнир в дальнейшем. А если говорить о спорте... Это не спорт! Тут нет связи в том, насколько ты выложился и какую награду получил. Когда тебе гарантирован успех – это не спорт! Это не спорт, когда не так важно, проиграешь ли ты или нет. Я говорил много раз: хочу участвовать в самых конкурентных турнирах. Особенно в АПЛ. Это несправедливо, когда одна команда борется, продвигается по таблице, но не может квалифицироваться, потому что успех заранее гарантирован определенным клубам», – говорил Гвардиола.

Пеп Гвардиола Фото: Getty Images

Мнение Пепа – самое принципиальное среди всех тренеров клубов-участников Суперлиги, которые высказывались по этому вопросу. Юрген Клопп был намного мягче в суждениях, Андреа Пирло и Роналд Куман не отрицали положительных качеств Суперлиги, а главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер не давал никакого комментария.

Именно на «Сити» был наложен еврокубковый бан, и пусть в итоге он был отменен, «горожане» вряд ли хотели испытывать судьбу. При первых проблемах им было выгоднее вернуться в «европейскую футбольную семью», как выразился Чеферин, чем стоять за Суперлигу до конца. Потом «Сити» пришлось бы тонуть вместе с «Реалом» и остальными, и не исключено, что получить реальное отстранение от Лиги чемпионов.

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