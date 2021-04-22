Во время акции протеста фанатов «Манчестер Юнайтед» к болельщикам вышел главный тренер команды Уле-Гуннар Сульшер. Поклонники манкунианцев продолжают протестовать из-за участия команды в Суперлиге, хотя клуб уже вышел из проекта.

Фанаты потребовали позвать Сульшера у работника базы. Сначала им отказали, но болельщики заявили, что будут протестовать, пока тренер не выйдет. Когда норвежец появился, ему напомнили, как он принимал участие в кампании против Глейзеров в 2005 году, когда был футболистом «Манчестер Юнайтед». Сульшера спросили, почему он не ведет себя так же сейчас. Сульшер ответил, что Джоэл Глейзер любит клуб, и такой ответ не устроил фанатов, сообщается в твиттере

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«Манчестер Юнайтед» был одним из клубов-основателей Суперлиги, Джоэл Глейзер занимал пост заместителя председателя.

Уле-Гуннар Сульшер тренирует «МЮ» с 2018 года, с 1996-го по 2007-й он играл за команду.

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