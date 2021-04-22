Президент «Реала» Флорентино Перес сделал странное заявление во время последней пресс-конференции. По словам основателя Суперлиги, во время протеста болельщиков «Челси» против нового турнира возле «Стэмфорд Бридж» собралось 40 человек.

«Болельщики «Челси»? Около «Стэмфорд Бридж» их было 40 человек. Если хотите, я скажу вам, кто их туда привел. Протестовать фанатов «Челси» у стадиона поставили те же люди, которые сегодня накинули на «Кадис» эти футболки против Суперлиги», – приводит слова Переса Фабрицио Романо в твиттере

На видеозаписи заметно, что число протестующих явно превышает 40 человек. Момент, когда фанаты узнали о выходе «Челси» из Суперлиги, попал на камеру.

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О создании Суперлиги 12 крупнейшими клубами Англии, Италии и Испании было объявлено в ночь на 19 апреля, а уже вечером 20-го проект потерпел крах.

«Челси» стал вторым клубом после «Манчестер Сити», который вышел из Суперлиги. Позже их примеру последовади остальные.

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