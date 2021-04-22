Полузащитник «Вест Хэма» Джесси Лингард признался, что едва не закончил с футболом во время карантина из-за психологических проблем.

«Я радовался, начиная матчи на скамейке запасных, хотя на меня это совсем не похоже. На днях я говорил своему брату: «Помнишь, как я был счастлив, когда сидел на скамейке запасных и все такое?» Я не хотел играть, потому что мои мысли были далеко, я не был сосредоточен на футболе. Я думал о других вещах и, очевидно, все это накапливалось.

Такое ощущение, что ты другой человек. Я чувствовал себя не Джесси Лингардом. Даже на футбольных матчах я чувствовал, что игра просто проходит мимо меня, как будто я просто не хотел быть там – это было безумием. Тогда я поделился своими проблемами с людьми из «МЮ», рассказал, через что мне приходится проходить, с чем приходится справляться моей маме. Они с помогли мне.

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Я мог бы легко выйти из изоляции, подумав: «Нет, я не хочу этого делать». Я мог бы легко сдаться, но борьба всегда возвращает меня к жизни, а в изоляции я просто не вылезал из тренажерного зала. Я хотел вернуться к тренировкам лучше и быстрее, чем кто-либо другой, и я сделал это. Я чувствую, что изоляция в некотором роде изменила меня. Я смотрел свои старые игры, смотрел матчи чемпионата мира, и думал: «Да, это настоящий Джесси Лингард». То, что у меня было пару сезонов назад или в прошлом сезоне, это был совсем не я, и вы это видите.

Мой брат, который живет со мной, наблюдал за всем этим. У него есть видео, где я лежу на диване и просто смотрю в потолок в течение трех минут. А он в это время думает: «Что он переживает? На его плечах тяжесть всего мира». Но даже он не знал, что я переживал в то время на самом деле», – рассказал Лингард в интервью ток-шоу «Презентация» на YouTube.

В аренде за «Вест Хэм» Лингард провел 10 матчей, забил 9 мячей и отдал 3 передачи. В прошлом сезоне за «МЮ» он сыграл 40 встреч, забил 4 мяча и сделал 2 ассиста.

Арендное соглашение игрока с лондонцами истекает 31 мая 2021-го, контракт с «МЮ» заканчивается 30 июня 2022-го.

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