Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган прокомментировал создание Суперлиги, а также анонсированную реформу Лиги чемпионов.

«Учитывая все, что происходит вокруг Суперлиги... Может, мы также поговорим о новом формате Лиги чемпионов? Игр все больше, больше и больше – разве никто не думает о нас, игроках? Новый формат ЛЧ – лишь меньшее из зол в сравнении с Суперлигой.

Нынешний формат ЛЧ отлично работает, именно поэтому турнир является самым популярным клубным соревнованием в мире – и для нас, игроков, и для болельщиков», – написал Гюндоган в твиттере.

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О создании Суперлиги 12 крупнейшими клубами Англии, Италии и Испании было объявлено в ночь на 19 апреля, а уже вечером 20-го проект потерпел крах.

Первым клубом, который вышел из Суперлиги, стал «Манчестер Сити».

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