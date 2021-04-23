Жозе Моуринью провел четырехчасовой разговор с игроками «Тоттенхэма» после объявления об увольнении и рассказал им все, что о них думает.
Португалец был отправлен в отставку с поста главного тренера «шпор» в понедельник, 19 апреля. Утром он приехал на клубную базу, чтобы провести тренировку, но там узнал об освобождении от рабочих обязанностей. Моуринью остался, чтобы собрать вещи, а после устроил долгую беседу с футболистами «Тоттенхэма». Как сообщает The Telegraph, разговор шел 4 часа – за это время Жозе высказал все, что думает об их игре в последних матчах. Он высказывал претензии в лицо на глазах у остальных игроков.
Источник отмечает, что отношения Моуринью с футболистами окончательно испортились после того, как месяц назад «Тоттенхэм» вылетел из Лиги Европы от «Динамо Загреб». Атмосфера вокруг тренировочной площадки внезапно стала напряженной, а игроки «боялись улыбнуться».
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- «Тоттенхэм» отправил в отставку Жозе Моуринью из-за неудовлетворительных результатов во второй части сезона.
- За досрочное расторжение контракта 58-летний португалец получит от «шпор» 30 миллионов фунтов (34,5 миллиона евро) – это самая солидная компенсация в карьере Моуринью.
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