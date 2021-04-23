«Прошу прощения у всех поклонников «Ливерпуля» за неразбериху, что я вызвал в последние двое суток. Суперлигу нельзя было запускать без поддержки болельщиков. В Англии никто и никогда не думал об этом иначе», –

хозяин «Ливерпуля» Джон Генри после выхода мерсисайдцев из ренегатского проекта. Он повинился перед болелами только после того, как соцсети «красных» завалили саркастическими сообщениями в стиле «Хоть бы извинились».

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Но дежурных оправданий оказалось мало – после развала лиги Флорентино Пересапоявились новости о возможной продаже «Ливерпуля». Кажется, это слишком серьезный шаг после бюрократического скандала, который был всего лишь на бумаге и кончился за два дня. Но на самом деле, конфликт руководства и болельщиков тянется годами, и Суперлига оказалась последней каплей.

Джон Генри Фото: Getty Images

В 2007 году Дэвид Мурс, чья семья половину ХХ века владела «Ливерпулем», из-за долгов продал клуб американцам Джорджу Джиллетту и Тому Хиксу за 219 млн евро. Бизнесмены за три года лишь ухудшили положение клуба и перепродали его землякам из США – компания Fenway Sports Group, владеющая бейсбольным «Ред Сокс», заплатила 300 млн евро.

Владелец FSG – Джон Уильям Генри – один из самых успешных бизнесменов Америки. В 1976-м Генри разработал собственную инвестиционную стратегию, которая заключалась в следовании за трендом – пошаговое управление капиталом и прибылью вне зависимости от рыночной стоимости товара, эмоциональных и субъективных факторов. Джон сколотил состояние на инвестициях и подборе торговых стратегий для клиентов. К 2006 году его состояние уже превышало миллиард долларов.

Но в Англии никогда не исключали эмоциональные факторы, когда дело касается национального достояния – футбола. Поэтому воротила и белый воротничок Генри в конце концов испортил отношения с фанатами. Американское происхождение не добавляло ему популярности – англичане не любят янки со времен войны за независимость.

Фанаты «Ливерпуля» Фото: Imago

Сначала фанаты бесились по инерции – кризисный «Ливерпуль» представлял из себя жалкое зрелище. С приходом Брендана Роджерса ситуация выровнялась, и «красные» едва не выиграли титул. Но когда Стивен Джеррард проскользил мимо золотых медалей, Генри продал Луиса Суареса и купил на замену Марио Балотелли, бурление возобновилось с новой силой.

Слабая административная работа клуба распространилась и на фанатов. В 2016-м «Ливерпуль» повысил цены на билеты в полтора раза: с сезона-2016/17 вместо 59 евро за билет просили 77 евро. А сезонный абонемент сделался самым дорогим в АПЛ – 1029 евро. И это на фоне роста доходов клуба, который к тому моменту 11 лет ничего не выигрывал.

После такого откровенного хамства жадных владельцев у фанатов кончилось терпение. В следующем же матче против «Сандерленда» они с первых минут заряжали «Вы – жадные ублюдки, остановитесь». А на 77-й минуте ушли с трибун в знак протеста. К тому моменту «Ливерпуль» вел 2:0, но после ухода фанатов зевнул два мяча и упустил победу.

Акция и ее абсолютно киношное отражение на результате матча напугали Генри. Fenway Group провела экстренное собрание и отменила рост цен на билеты. После наглого прыжка в карман фанатов, отношения американских владельцев и британских болел окончательно испортились. Но Джон умудрился продырявить дно еще несколько раз – и все из-за жадности.

Роберто Фирмино, «Ливерпуль» Фото: Getty Images

В 2019-м американец попытался защитить авторским правом слово «Ливерпуль». По плану владельца, любое упоминание Ливерпуля в коммерции, даже без отношения к футболу, должно было приносить клубу дивиденды. Казалось бы, клуб хочет честно заработать, но со стороны это выглядело омерзительно: американец хочет собрать денег с англичан за то, что они упоминают название английского города. И это при том, что вторая половина топит за «Эвертон». Суд ожидаемо отказал Генри, мэр Ливерпуля публично раскритиковал жадину, и даже фанаты «красных» накинулись на владельца за неадекватное поведение.

В желании зарабатывать на пустом месте Генри объединился с земляками – семьей Глейзеров. Осенью 2020-го The Telegtaph слил документ, который назывался «Проект «Большая Картина». Оказалось, что три года владельцы «Ливерпуля», «Ман Юнайтед» и президент Английской футбольной лиги Рик Пэрри разрабатывали реформу чемпионата Англии, которая по смыслу повторяет Суперлигу Переса.

Генри, Глейзеры и Пэрри предлагали сократить АПЛ до 18 команд, ликвидировать Кубок Лиги и Суперкубок Англии, расширить Чемпионшип и Лигу 1 до 24 клубов. Но главное – упразднить равные права клубов при голосовании в пользу большой шестерки и увеличить ее доходы от телеправ за счет аутсайдеров. По их мнению, топ-клубы генерируют основной доход Премьер-лиги, а поэтому должны получать больше. А при любом голосовании должно учитываться только их мнение плюс еще два-три клуба верхней половины таблицы.

Все это безобразие магнаты замаскировали финансовой помощью Чемпионшипу, Женской суперлиге и другим низшим дивизионам в размере 250 млн евро на покрытие расходов во время пандемии. Фактически американцы хотели купить голоса слабых команд, чтобы стать еще сильнее и богаче. Они подговаривали остальные клубы топ-6 выйти из АПЛ и вступить в АФЛ, если проект не запустится.

Джоэл Глейзер, владелец «Манчестер Юнайтед» Фото: Getty Images

В этот раз взбесились не только фанаты «Ливерпуля», но и руководство Премьер-лиги и британское правительство. Департамент культуры Англии разбомбил заговорщиков: «Мы удивлены и разочарованы закулисными переговорами».

Суперлига стала последней каплей, которая добила не только фанатов, но и показала Генри и Fenway Group, что их планы невозможны на английской земле.

«В нынешней ситуации я не вижу, как владельцы «Ливерпуля» могут владеть клубом дальше. Они не могут просто уйти из клуба, очевидно, что этот бизнес стоит больших денег. Но я не вижу будущего для FSG в «Ливерпуле» на фоне всего этого. Такое уже не забудут», – прокомментировал Джейми Каррагер позор с Суперлигой.

При этом FSG и Генри сделали очень много хорошего для «Ливерпуля» за 10 лет. Американцы инвестировали в реконструкцию «Энфилда» 120 миллионов евро и вложат еще 60 мультов в ближайшее время. Они пригласили Юргена Клоппа и спортдира Майла Эдвардса, которые набрали суперкоманду, завоевали первый за 19 лет титул АПЛ и выиграли Лигу чемпионов.

Вирджил Ван Дейк с кубком Лиги чемпионов Фото: Getty Images

Fenway Group инвестировали 50 миллионов евро в возведение новой тренировочной базы «красных». Действиями, вроде тайного вступления в Суперлигу, владелец перечеркивает не только собственные усилия по развитию клуба, но и историю и традиции «Ливерпуля», которые для обычных болельщиков намного важнее доходов американской корпорации.

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