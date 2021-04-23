Немецкое издание Suddeutsche Zeitung поделилось инсайдом о том, что владелец «Челси» Роман Абрамович отказался от участия в Суперлиге после указаний президента РФ Владимира Путина.

«Говорят, что Абрамович в понедельник получил из Кремля четкий намек на то, что Суперлига не входит в интересы его отечества. «Газпром» – крупнейшая российская государственная корпорация – главный спонсор Лиги чемпионов. Летом в Санкт-Петербурге состоится Евро, на 2022 год там запланирован финал Лиги чемпионов.

«Зенит» в Петербурге, своего рода мюнхенская «Бавария» в России, фактически является собственностью «Газпрома», и клуб хочет сохранить доступ к Лиге чемпионов. Так что и здесь внезапно сыграла свою роль мировая политика. Абрамовичу не хочется ссориться с президентом Путиным», – утверждает источник.

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«Челси» первым из 12 учредителей официально объявил о выходе из Суперлиги.

Проект турнира просуществовал два дня и был приостановлен после протестов фанатов.

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