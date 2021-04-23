«Манчестер Сити» сообщил о трансфере 17-летнего бразильского нападающего «Флуминенсе» Кайки.

«Рады подтвердить, что достигли договоренности с «Флуминенсе» относительно будущей передачи Кайки. Молодой нападающий останется в бразильском клубе до конца сезона», – гласит сообщение в твиттере «горожан».

Пока последний мяч за «Флуминенсе» Кайки забил 12 апреля, когда его команда играла с «Нова-Игуасу» и победила 3:1.

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В нынешнем сезоне Кайки провел за «Флуминенсе» 8 матчей, забил 2 мяча и сделал 1 ассист.

Transfermarkt оценивает его в 2 млн евро.

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