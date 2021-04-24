Опубликовано 24/04/2021 в 05:01 GMT | Обновлено 24/04/2021 в 05:02 GMT

«Арсенал» проиграл «Эвертону» в 33-м туре чемпионата Англии из-за результативной ошибки вратаря Бернда Лено, на чей счет записали автогол.

Единственный мяч был забит на 77-й минуте. Ришарлисон прошел по правому флангу и прострелил в штрафную. 29-летний Лено приготовился зафиксировать мяч, но тот срикошетил и попал точно в ворота.

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«Арсенал» не выигрывает дома на протяжении пяти матчей.

«Эвертон» идет на восьмом месте, «Арсенал» – на девятом. Команды разделяют шесть очков.

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