«Арсенал» проиграл «Эвертону» в 33-м туре чемпионата Англии из-за результативной ошибки вратаря Бернда Лено, на чей счет записали автогол.
Единственный мяч был забит на 77-й минуте. Ришарлисон прошел по правому флангу и прострелил в штрафную. 29-летний Лено приготовился зафиксировать мяч, но тот срикошетил и попал точно в ворота.
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- «Арсенал» не выигрывает дома на протяжении пяти матчей.
- «Эвертон» идет на восьмом месте, «Арсенал» – на девятом. Команды разделяют шесть очков.
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