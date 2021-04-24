«Ливерпуль» упустил победу в игре с «Ньюкаслом» – мерсисайдцы практически спаслись после отмененного гола Каллума Уилсона, но пропустили еще один мяч уже через несколько минут в самом конце встречи.

Команда Юргена Клоппа вела со счетом 1:0 почти весь матч – Мохамед Салах открыл счет на третьей минуте. «Красные» имели преимущество во всех ключевых компонентах: удары (22-7, 9-4), владение мячом (68%-32%) и xG (2.98-0.95). При этом в конце встречи «Ливерпуль» расслабился и пропустил. На второй добавленной минуте отличился Каллум Уилсон, который поразил ворота, несмотря на прессинг со стороны Трента Александра-Арнольда и Озана Кабака. Однако судья Андре Марринер воспользовался ВАР и отменил гол – мяч попал Уилсону в руку после отскока от Алиссона. После удачного рикошета Уилсон в борьбе с Кабаком все же запихал мяч в ворота, но на помощь пришел арбитр.

«Ливерпуль» – «Ньюкасл» Фото: Getty Images

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«Ливерпуль» – «Ньюкасл» Фото: Getty Images

«Ливерпуль» – «Ньюкасл» Фото: Getty Images

«Ливерпуль» – «Ньюкасл» Фото: Getty Images

Казалось, что «Ливерпуль» спас три очка – до конца встречи оставалось около трех минут. В случае победы мерсисайдцы залезли бы на четвертую строчку таблицы. Кажется, все эти факты только расслабляли футболистов, которые тут же получили еще один, уже абсолютно чистый мяч от Джозефа Уиллока. Хотя и здесь Юрген Клопп не обошелся без споров с арбитрами – немец увидел офсайд.

«Ливерпуль» – «Ньюкасл» Фото: Getty Images

После 33 матчей «Ливерпуль» идет на шестом месте в таблице с 54 очками.

«Ньюкасл» занимает 15-ю строчку с 36 баллами.

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