Легенде «Манчестер Юнайтед» и главному тренеру сборной Уэльса Райану Гиггзу грозит до пяти лет тюрьмы за избиения женщин. Гиггза обвинили в нападении с причинением телесных повреждений бывшей девушке Кейт Гревилл. Также он обвиняется в контролирующем поведении.

В Британии принудительное или контролирующее поведение стало правонарушением в 2015 году и влечет за собой максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы. Признание виновным в нанесении побоев может привести к тюремному заключению на четыре года, а факт нападения влечет максимальное наказание в виде шести месяцев тюремного заключения.

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«Я полностью уважаю надлежащую правовую процедуру и понимаю серьезность обвинений. Я не буду признавать себя виновным в суде и с нетерпением жду очищения своего имени. Хочу пожелать Роберту Пейджу, тренерскому штабу, игрокам и болельщикам успехов на Евро этим летом», – приводит слова Гиггза The Sun

Роберт Пейдж будет исполнять обязанности Гиггза на Евро-2020. Он уже подменял тренера, когда Райан был арестован в ноябре 2020 года.

Без Гиггза валлийцы прошли в Лигу А Лиги наций и стартовали в отборочном турнире чемпионата мира-2022.

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