Ведущие организации в английском футболе объявили о намерении бойкотировать соцсети в знак борьбы с расизмом и неравенством в интернете. Участие в акции подтвердили Футбольная ассоциация Англии (FA), АПЛ, Чемпионшип, Ассоциация профессиональных футболистов и женские футбольные лиги. Соцсети замрут с 30 апреля по 3 мая.

Цель бойкота – «искоренить ненависть в интернете и подчеркнуть важность просвещения людей в продолжающейся борьбе с дискриминацией». Участники надеются привлечь к проблеме внимание правительства Великобритании, чтобы руководство страны ужесточило законы о безопасности в сети.

«Люди в английском футболе и обществе в целом каждый день подвергаются дискриминации в интернете, и это недопустимо, потому что реальных последствий для преступников нет. Необходимо изменить это, и мы призываем управляющие соцсетями компании немедленно принять нужные меры, чтобы решить проблему. Недавно мы увидели, насколько сильны люди, которые объединяются во благо английского футбола. Призываем организации и частные лица присоединиться к нам во временном бойкоте соцсетей и послать сигнал о том, что английский футбол не потерпит дискриминации», – цитирует Goal Эдлина Джона, директора FA по международным и корпоративным отношениям и партнерству по вопросам равенства, разнообразия и интеграции.

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«Расизм недопустим ни в какой форме, – заявил гендиректор АПЛ Ричард Мастерс. – Оскорбления игроков, которые мы наблюдаем в соцсетях, должны прекратиться. АПЛ и клубы поддерживают английский футбол в организации этого бойкота, мы хотим увидеть значительные улучшения в этом вопросе. Футбол объединяет разные сообщества и культуры, все слои общества, и это разнообразие усиливает конкуренцию».

Бойкот начнется 30 апреля в 12:00 по московскому времени и завершится 3 мая в 9:00.

В топ-5 АПЛ идут «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Лестер», «Челси» и «Вест Хэм».

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