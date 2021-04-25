Бывший форвард «Ливерпуля» и сборной Англии Майкл Оуэн раскритиковал нападающих мерсисайдского клуба Мохаммеда Салаха и Садио Мане.

«В и заключается главная проблема: Мане, блестящий игрок, который забивает много мячей. Салах еще более невероятный игрок, который забивает много мячей. Но они не прирожденные финишеры, они не те, на кого можно повесить всю эту работу.

Они много забивают, потому что «Ливерпуль», как и сегодня, создает кучу моментов. Но в том числе из-за отсутствия у Салаха и Мане качеств истинных форвардов «Ливерпуль» провел большую часть сезона с упущенными шансами», – сказал Оуэн в эфире Premier League Productions. Его слова приводит Metro.

Чемпионат Испании Доходы топов: Азару платят как Мбаппе, Оскару – больше Салаха 17 ЧАСОВ НАЗАД

Любопытно, что Оуэн высказал недовольство в адрес лидеров «Ливерпуля» после матча, в котором Салах стал первым игроком в истории мерсисайдского клуба, который выбил 20 и более голов в трех сезонах АПЛ.

После 33 матчей «Ливерпуль» идет на шестом месте в таблице с 54 очками.

От четвертого места и зоны ЛЧ «красных» отделяет 4 очка.

Лига чемпионов УЕФА «Ливерпуль» 2-й сезон не попал в 1/2 ЛЧ. Что дальше? 14/04/2021 В 22:25