Алан Ширер и Тьерри Анри стали первыми представителями Зала славы Английской Премьер-лиги. Зал славы считается высшей наградой, которую Лига присуждает футболистам, выступавших в ней с 1992 года.

Ширер выступал за «Саутегмптон», «Блэкберн» и «Ньюкасл». Он остается лучшим бомбардиром АПЛ, забив 260 мячей в 441 матчах за 14 сезонов. В сезоне-1994/95 он выиграл титул с «Блэкберном» под руководством Кенни Далглиша. Ширер – трехкратный обладатель Золотой бутсы и единственный игрок в истории, который забил 100 мячей в АПЛ за два разных клуба.

«Для меня большая честь присоединиться к Залу славы, – цитирует 50-летнего Ширера Sky Sports . – Я должен поблагодарить всех партнеров и тренеров, с которыми работал».

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Анри перешел в «Арсенал» в 1999 году, дважды выиграл чемпионат Англии и был ключевым звеном команды, которая не проиграла ни одного матча в сезоне-2003/04. Француз четыре рекордных раза выиграл Золотую бутсу и забил за «канониров» 175 мячей в 258 играх – его достижение пока не превзошел никто.

«Когда я был молод, я просто пытался убедиться, что у меня всегда будет пара бутс, а теперь мы говорим о Зале славы. Если бы вы сказали мне об этом в начале карьеры, я бы не поверил. Это большая честь», – сказал 43-летний Анри.

Шорт-лист претендентов на попадание в Зал славы в 2021 году будет объявлен вечером 26 апреля во время шоу, на которое приглашены Анри и Ширер.

В 22:00 по московскому времени фанаты смогут проголосовать и выбрать еще шестерых футболистов.

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