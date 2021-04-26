У лондонского «Арсенала» может смениться владелец – клуб хочет приобрести основатель Spotify Даниэль Эк.

Председатель правления музыкального сервиса готовит официальное предложение действующему владельцу «Арсенала» Стэну Кронке. По информации The Telegraph, 38-летний миллиардер настроен серьезно – ранее он уже заявлял, что болеет за лондонский клуб с детства.

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Чтобы заручиться поддержкой фанатов, Эк пригласил в состав своей команды легенд «Арсенала» – Тьерри Анри, Денниса Бергкампа и Патрика Виейра. Если Эк сумеет договориться с Кронке и успешно завершит сделку, Анри, Бергкамп и Виейра станут членами правления «Арсенала».

Стэн Кронке стал крупнейшим акционером «Арсенала» в мае 2009 года с 28,3% акций. Позднее Кронке произвел еще несколько покупок, что только увеличивало его долю акций клуба.

В сентябре 2018 года Кронке стал единственным владельцем «Арсенала».

Состояние Даниэля Эка оценивается в 4,7 млрд долларов.

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