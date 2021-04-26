Опубликовано 26/04/2021 в 13:54 GMT | Обновлено 26/04/2021 в 13:58 GMT

«Арсенал» продолжает платить зарплату Месуту Озилу даже после перехода полузащитника в «Фенербахче».

16 января клуб и игрок по обоюдному согласию расторгли договор, который длился до лета 2021 года. Озил принял решение об уходе после того, как потерял место в составе под руководством Микеля Артеты. После этого немец подписал контракт с «Фенербахче» на льготных условиях: как сообщает The Athletic, турецкий клуб платит Озилу 53 тысячи евро в неделю, а остальные расходы по зарплате лежат на «Арсенале».

Лондонцы продолжают выплачивать 90% оклада полузащитника до июня, когда его контракт официально истечет. В «Арсенале» Озил получал 385 тыс евро в неделю – он был самым высокооплачиваемым игроком клуба и входил в первую пятерку по этому показателю в лиге.

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В составе «Арсенала» Месут Озил отыграл 254 матча, забил 44 мяча и сделал 77 ассистов.

Немец не провел ни одной игры за лондонцев с марта 2020-го.

После перехода в «Фенербахче» Месут сыграл лишь 7 матчей и еще ни разу не забил и не ассистировал партнерам.

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