Легенда «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона вспомнил один из самых скандальных поступков в карьере – удар болельщика после удаления в матче с «Кристал Пэлас» 25 января 1995 года.

Уходя с поля, француз поддался на провокацию фаната «Пэлас» Мэттью Симмонса и исполнил прием в стиле кунг-фу, после чего нанес несколько ударов кулаками. За нападение на болельщика Эрика приговорили к 120 часам исправительных работ, дисквалифицировали до октября и выписали штраф в размере 10 тысяч фунтов. В интервью для фильма The United Way Кантона рассказал, жалеет ли о своем поступке.

«Меня оскорбляли тысячу раз, и я никогда не отреагировал, но иногда терпение лопается. Я сожалею лишь об одном: нужно было ударить его еще сильнее. Я бы с удовольствием сделал это. Меня дисквалифицировали на 9 месяцев – они хотели сделать из меня пример для всех остальных. Это была просто товарищеская игра, но журналист сидел на дереве снаружи и сделал снимок. К сожалению, он не упал, и на следующий день фото попало в газеты. Об этом писали все, и футбольная ассоциация еще сильнее захотела забанить меня.

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Фергюсон нашел правильные слова, как и всегда. Я очень любил уважал его. Он был мне как отец. Когда тренер делает что-то подобное в отношении игрока, тот отдаст свою жизнь ему, клубу и болельщикам. Все заступились за меня. Куча клубов просто вышвырнули бы меня после такого, но «МЮ» предложил мне новый контракт. В этом и заключается разница между «МЮ» и остальными», – сказал Кантона.

После инцидента с фанатом «Кристал Пэлас» Кантона отыграл за «Юнайтед» еще 2 сезона и выиграл 2 титула АПЛ.

Эрик завершил карьеру игрока в 31 год в 1997 году, после чего снимался в кино.

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