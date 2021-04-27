Капитан «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр оскорбил полузащитника команды Фреда после матча 33-го тура АПЛ против «Лидса». Поступок Магуайра оправдал главный тренер манкунианцев Уле-Гуннар Сульшер.

Во время встречи, которая проходила без зрителей, англичанин назвал бразильца «чертовым идиотом», что было слышно в трансляции. На пресс-конференции Сульшер объяснил слова Магуайра его высокими требованиями.

«У нас есть группа, которая требует друг от друга многого. Стандарты высоки как на тренировках, так и в игре – дело не только в том, чтобы быть хорошим парнем. Мы требуем максимальных усилий. «Я действительно гордился тем, насколько сильно мы выглядели. Никогда не думал, что они угрожают нашим воротам во втором тайме, но у нас не было искры, чтобы выиграть матч», – приводит слова Сульшера The Sun

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