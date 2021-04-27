«Эвертон» заинтересован в приобретении нападающего «Барселоны» Филиппе Коутиньо.
Мерсисайдцы готовы заплатить около 40 млн евро за трансфер бразильского экс-игрока «Ливерпуля». Трансферу может способствовать, что последние сезоны «Эвертон» наладил хорошие отношения с «Барселоной» благодаря переходам Андре Гомеша, Лукаса Диня и Йерри Мины, сообщает Marca.
- «Барселона» приобрела Коутиньо у «Ливерпуля» за 135 млн евро.
- В этом сезоне бразилец провел 14 матчей во всех турнирах, забил три мяча и сделал два ассиста.
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