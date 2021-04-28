Лондонский «Арсенал» избавится от шести футболистов в летнее трансферное окно. Клуб хочет заработать порядка 140 млн евро.
Покинуть клуб могут Александр Ляказетт, Эктор Бельерин, Эдди Нкетиа, Маттео Гендузи, Эйнсли Мэйтленд-Найлс и Лукас Торрейра. Вырученные за этих футболистов средства Артета реинвестирует в команду и попытается выкупить и «Реала» Мартина Эдегора, сообщает Football London.
- Контракт Ляказетта с «Арсеналом» истекает 30 июня 2022 года.
- В данный момент лондонцы идут на 10-м месте в таблице с 46 очками.
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