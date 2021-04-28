Легенда «Манчестер Юнайтед» и главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз не ожидал, что его не включат в Зал славы английской Премьер-лиги.
Гиггзу предпочли Тьерри Анри после того, как валлийца обвинили в избиениях девушек. Гиггз также не вошел в список из 23 оставшихся кандидатов, куда включены еще 10 игроков «Манчестер Юнайтед», в том числе Рой Кин, Дэвид Бекхэм и Пол Скоулз. Гиггз был шокирован этим известием, сообщает Daily Mail.
- Гиггзу грозит до пяти лет тюрьмы за избиения женщин. Тренера обвинили в нападении с причинением телесных повреждений бывшей девушке Кейт Гревилл.
- Роберт Пейдж будет исполнять обязанности Гиггза на Евро-2020. Он уже подменял тренера, когда Райан был арестован в ноябре 2020 года.
Чемпионат Англии
Гиггзу грозит до пяти лет тюрьмы за избиения девушек
Евро-2020
Гиггз не едет на Евро-2020. Его обвинили в избиении женщин
ЧМ. Квалификация. Европа
Секс-зависимость убила карьеру Гиггза. Ему грозит тюрьма