Легенда «Манчестер Юнайтед» и главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз не ожидал, что его не включат в Зал славы английской Премьер-лиги.

Гиггзу предпочли Тьерри Анри после того, как валлийца обвинили в избиениях девушек. Гиггз также не вошел в список из 23 оставшихся кандидатов, куда включены еще 10 игроков «Манчестер Юнайтед», в том числе Рой Кин, Дэвид Бекхэм и Пол Скоулз. Гиггз был шокирован этим известием, сообщает Daily Mail

Гиггзу грозит до пяти лет тюрьмы за избиения женщин. Тренера обвинили в нападении с причинением телесных повреждений бывшей девушке Кейт Гревилл.

Роберт Пейдж будет исполнять обязанности Гиггза на Евро-2020. Он уже подменял тренера, когда Райан был арестован в ноябре 2020 года.

Чемпионат Англии Гиггзу грозит до пяти лет тюрьмы за избиения девушек 24/04/2021 В 15:44

Евро-2020 Гиггз не едет на Евро-2020. Его обвинили в избиении женщин 23/04/2021 В 16:40